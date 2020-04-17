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Ne virüs ne de ceza! Bazıları hiç korkmuyor

Yetkiliker salgının durdurulması için sürekli ''Evde kal'' çağrısı yapıyor. Ancak bu uyarılar bazı vatandaşların bir kulağından girip diğerinden çıkıyor. İstanbul Ümraniye'de bir kafede nargile içilip oyun oynandığını tespit eden polis, baskın yaptı.

Tugay SADAY
14:35 -
Haberler Gündem
Ne virüs ne de ceza! Bazıları hiç korkmuyor

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri corona virüsü tedbirleri kapsamında iş yerlerine denetimde bulundu. Denetimlerde Şerifali Mahallesi’nde bir kafenin açık olduğunu gören ekipler içeri girdi. Bir grubun nargile eşliğinde oyun oyması pes dedirtti.

BASKIN ANI KAMERADA 

Ekipler, kafe sahibi Ali M. ve 7 müşteriye 3 bin 180 lira cezai işlem uygularken, baskın anı ise polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde, içeride bir masa etrafında oturan müşterilerin nargile içerek oyun oynadıkları görülüyor. Denetimlere katılan zabıta ekipleri de kafeyi mühürledi.

MÜHRÜ KIRARAK FAALİYETE GEÇİRMİŞLER

Denetimlerini sürdüren ekipler, yine Ümraniye’de daha önce mühürledikleri bir kahvehanede toplanıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Mührü kırılarak faaliyete geçirilen kahvehanede bulunan 4 kişiye 3 bin 180 lira cezai işlem uyguladı. Zabıta ekipleri de kahvehaneyi tekrar mühürledi.

Corona Emniyet istanbul Polis
Son güncelleme: 14:48 17.04.2020
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