Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız

CEZA DA KESSENİZ, İLAN DA VERMESENİZ, HAPSE DE ATSANIZ, GAZETECİLİK YAPMAKTAN BİR ADIM GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

Türkiye'nin en çok satan gazetesi Sözcü'ye yönelik yıpratma operasyonları sürüyor. Gerçekleri yazdığı için iftira atılarak FETÖ'cülükle suçlanıp ceza verilen Sözcü'ye, şimdi de mali baskılarla diz çöktürülmeye çalışılıyor.

Yazılı basında açık ara en fazla vergiyi vermesine rağmen, gerçeklikle alakası olmayan suçlamalarla ağır vergi cezaları kesiliyor. Bununla beraber Basın İlan Kurumu (BİK) gelirlerine de sudan bahanelerle neşter vuruluyor. Sözcü TV'nin yeni logosunu onaylamayan RTÜK engellemelerine karşın, Sözcü ayakta kalmayı başarıyor. Tüm engellemelere rağmen ayakta kalmaya da devam edecek.

14.5 MİLYON LİRALIK CEZA

Kamu kurumlarından ve hükümetin kontrolündeki şirketlerden herhangi bir reklam almayan, sırtını tamamen okurun gücüne dayayan Sözcü'ye 2018 yılında toplam 14.5 milyon lira vergi cezası kesildi. Oysa ki, SÖZCÜ Gazetesi'nin bağlı bulunduğu Estetik ve Çağdaş şirketleri 2018 yılında 6 milyon TL, 2019 yılında 10.5 milyon lira vergi ödedi.

Buna karşın devletin her yıl on milyonlarca liralık reklam desteğini alan iktidara yakın gazeteler, söz konusu vergi vermek olunca Sözcü'nün yanına dahi yaklaşamıyorlar.

HER YIL AYNI UYGULAMA

Sözcü'ye yönelik mali baskılar yeni başlamış değil. Ergenekon ve Balyoz kumpasları dönemindeki dik duruşuyla o zamanlar başta FETÖ olmak üzere pek çok çevrenin hedefi haline gelen Sözcü'ye 2012'den bu yana her yıl vergi incelemesi yapılıyor. Türkiye'de vergi incelemesi yapılan şirket oranı sadece yüzde 1.45 iken, Sözcü'ye yapılan incelemeler rutin hale gelmiş durumda. Tüm gelirleri şeffaf, tüm belgeleri açık bir gazete olan Sözcü denetimden çekinmiyor. Ancak vergisini ödemeyen gazeteler dururken, Sözcü'ye yapılan incelemelerin ve bunların sonucunda kesilen haksız cezaların Sözcü'yü susturmaya yönelik olduğu apaçık ortada. Sözcü, en çok vergiyi vermesine rağmen halen inceleniyor ve ağır para cezaları kesiliyor.

ÖZEL EKİP KURULDU

Sözcü Gazetesi'nin merkezi İstanbul'da olmasına rağmen, şirketi incelemek için Ankara'dan 4 kişilik özel ekip görevlendirildi. Maliye tarihinde ender rastlanacak şekilde, sanki İstanbul'da müfettiş yokmuş gibi Ankara'dan inceleme yapılması, soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Pandemi bahanesiyle İstanbul'da belgeleri incelemeye gelmeyen müfettişler, vergi tekniği raporunu göstermeden milyonlarca liralık haksız cezalar kesti.

VERGİ TEKNİĞİ RAPORU NEREDE?

Sözcü'ye kesilen vergi cezalarının haksızlık olduğunu dile getiren uzmanlar, Vergi Tekniği Raporu'nun Sözcü'ye ibraz edilmemesinin büyük bir usul eksikliği olduğunu ifade ettiler. Uzmanlar, “Cezalar, bu raporda anlatılıyor. Bunlar tebliğ edilmediği için savunma da yapılamıyor. Tamamen kişisel yorum ve varsayıma dayalı bir rapor düzenliyorlar. İncelemenin siyasi ve susturma amaçlı olduğu çok net görülüyor” ifadelerini kullandılar.

BASIN İLAN GELİRLERİNE NEŞTER

Kamudan resmi ilanlar dışında herhangi bir ilan almayan Sözcü'ye, BİK cezaları ile baskı oluşturulmaya çalışılıyor. Gazeteler için önemli gelir kaynaklarından birisi olan BİK ilanlarında Sözcü'ye uygulanan ambargo artıyor. 2020'nin Ocak-Kasım döneminde Sözcü'ye 166 bin lira BİK cezası kesilirken, grubun diğer gazetesi Korkusuz'a da 373 bin lira ceza kesildi. Yıl sonuna doğru BİK cezaları daha da arttı. 2020 Aralık ayı için de hem Sözcü'ye hem de Korkusuz'a 10'ar gün BİK cezası verildi. Yılın ilk 11 ayında her iki gazeteye toplam 26 gün ceza kesildiği göz önünde bulundurulduğunda, aralık ayında kesilen 10'ar gün cezanın ne kadar büyük olduğu da ortaya çıkıyor.

‘FEÖ'CÜLERİN YÖNTEMLERİNE BENZER TAKTİKLER UYGULANIYOR

Kamuoyuna daima gerçekleri anlatan, Atatürkçü ve demokrat yayın çizgisinden asla ayrılmayan Sözcü Gazetesi'ne yönelik baskılar kurulduğu günden bu yana sürüyor. “Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır” düsturunu benimseyen, gelirini eksiksiz beyan edip, kazandığı her kuruşun vergisini ödeyen Sözcü'ye operasyonların ardı arkası kesilmiyor.

MALİ OPERASYON

Sözcü yöneticilerine ve yazarlarına Fetöcü iftirası atılmasının yanı sıra, gazetemiz mali yönden de çökertilmeye çalışılıyor. Daha önceden Fetöcülerin denediği mali operasyonların benzerleri şimdi deneniyor. 2010'lu yıllardan başlayarak gazetemizi mali açıdan çökertmek için uğraşan Vergi Müfettişi Çağlar Cerit ile Gelir İdaresi Grup Başkanı Zülfikar Küçükavcı'nın, “Fetöcü olduğu” ortaya çıkmıştı. Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in atadığı Cerit ve Küçükavcı, 1 Eylül 2016 tarihinde yayımlanan KHK ile kamudan atıldı. Günümüzde de yazılı basında en fazla satan ve vergi ödeyen Sözcü'ye benzer vergi cezaları kesiliyor.