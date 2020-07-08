‘Neden kızlara bakıyorsunuz?’ diye uyardı, canından oldu!

Olay, dün öğleden sonra Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde meydana geldi. 71 yaşındaki Yılmaz Kaşıkçı, Halıdere sahilindek bir restoranın önünde duran H.S.’yi “Neden kadınlara bakıyorsunuz?” diyerek uyardı. 15 yaşındaki H.S. tarafından itilen Kaşıkçı, dengesini kaybederek yere düştü.

İKİ YIL ÖNCE KALP AMELİYATI OLMUŞ

Yaşlı adamın bayılması üzerine olay sağlık ekipleri çağrıldı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz Kaşıkçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaşıkçı’nın iki yıl önce kalp ameliyatı geçirdiği öğrenilirken, 15 yaşındaki H.S. gözaltına alındı. (DHA)