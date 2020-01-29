Nedim Türkmen: Kızılay kullanılarak yapılan örtülü operasyondur

Türkmen, Haber Global yayınında yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Kızılay Başkanı’nın söylediği doğru. Vergi kaçırmak suçtur vergiden kaçınmak suç değildir. Temel prensip budur. Bir vergi mükellefi Kızılay’a ya da Yeşilay’a nakdi bağış yaparsa kurum kazancından tamanı indirebiliryor.

Ensar Vakfı gibi bir yere bağış yaptığınızda ödeyeceğiniz vergi kurum kazancının sadece yüzde beşiyle sınırlı. Yani 500 binliraya sadece 25 bin lira düşebilirsiniz. Bunu vergiden düşebilirsiniz. 500 bin bağış yapsanız bile 475 bini vergiden düşemezsiniz.

Burada yapılan hile. Burada vergi kaçırmak var vergiden kaçınmak yok. Başkentgaz tamamını kurum kazancından indirmiş bunların.

Müfettişler bunu inceleyecektir, bu sonuca ulaşacaktır.