Neowise kuyruklu yıldızı Türkiye’den izlenecek mi? Neowise ne zaman görülecek?

İlk olarak 27 Mart’ta keşfedilen ve bir süredir gökyüzündeki seyrini sürdüren C/2020 F3 Neowise kuyruklu yıldızı, gün batımından kısa bir süre sonra görülebiliyor. 21. yüzyılda çıplak gözle görülebilen ilk kuyruklu yıldız olma özelliğine sahip Neowise’ı görmek isteyenler gözlem araçları olmadan da görsel şöleni izleyebilecek. Ancak uzmanlar Neowise kuyruklu yıldızının dürbün ya da küçük teleskoplarla daha iyi şekilde görülebileceğini söylüyor. Ülkemizde de görülen Neowise yaklaşık 6 bin 800 yıl daha görülemeyecek. Bu fırsatı kaçırmak istemeyenler ise gökyüzünü seyretmeye şimdiden başladı. Peki Neowise nerelerde ve ne zaman görülecek?

NEOWISE NE ZAMAN İZLENECEK?

C/2020 F3 Neowise isimli kuyruklu yıldız, özellikle 23 Temmuz tarihinde dünyamıza en yakın konumdan geçecek ve pek çok yerde yakından gözlenebilecek. Sonrasında güneşe olan yolculuğuna devam edecek Neowise kuyruklu yıldızı Temmuz ayı boyunca gözlenebilir olacak.

Çeyrek asırdır Kuzey Yarım Küre'den görülen en parlak kuyruklu yıldız olan Neowise, görüngesini tamamlaması yaklaşık 6700 yıl sürüyor. Eğer Neowise kuyruklu yıldızı yaşamaya devam ederse, Dünya'ya en en yakın konuma yaklaşık 6700 yıl sonra geleceği öngörülüyor.

Neowise kuyruklu yıldızı, 3 Temmuz 2020'de Güneş'e yakın bir geçiş sergiledi. Neowise, Güneş sisteminin dış kısımlarına geri dönerken Dünya'nın yörüngesinin dışından geçecek.

NEOWISE KUYRUKLU YILDIZ NASIL GÖRÜLÜR?

İstanbul için saat sabah 3 ile 4.30 saatleri arasında gözlemleme şansımız olacak. Diğer şehirler için bu saat değişebileceği için gün doğumundan 1-1,5 saat önce görmemiz mümkün olacak.

Neowise, sabaha karşı 04.30 sıralarında kuzeydoğu ufkuna doğru bakıldığında görülebiliyor. Temmuz ayının sonlarına doğru akşam saatlerinde, güneş battıktan sonra da görülebileceği tahmin ediliyor. Ufuk çizgisine yakın konumda görülebilen Neowise, çıplak gözle de gözlemlenebiliyor.

Ancak bir dürbün veya teleskop yardımıyla bakıldığında elbette daha fazla detayını görmek mümkün. Kuyruklu yıldızın ardında bıraktığı gaz ve tozlardan oluşan ve iki parçaya ayrılan kuyruğu, bu şekilde net bir şekilde gözüküyor. NASA'nın ölçümlerine göre Neowise'ın 5 km çapında olduğu tahmin ediliyor.

Çeyrek asır içerisinde Kuzey Yarım Küre'de gözlemlenen en parlak kuyruklu yıldız olan Neowise, ay sonuna kadar parlaklığını kaybetmeden çıplak gözle görülebilecek. Ağustos ayından itibaren ise parlaklığını kaybederek kaybolacak.