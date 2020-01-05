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Nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler listesi…

Deprem ülkesi olan ve birçok şehri fay hattı üzerinde bulunan Türkiye’de hemen hemen her gün ufak şiddetli dahi olsa yer sarsıntıları meydana geliyor. Son olarak İzmir'in Urla ilçesinde, 4.0 büyüklüğünde ve Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son depremler hakkında tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor.

10:17 -
Haberler Gündem
Nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler listesi…

Deprem kuşağı içerisinde yer alan ülkemizin birçok şehrinde her gün çok sayıda deprem meydana gelebiliyor. Son günlerde sıkça meydana gelen depremlerin ardından en ufak sarsıntılar dahi vatandaşlarda korku ve panik yaratabiliyor. Vatandaşların merak ettiği depremin şiddeti, derinliği gibi tüm bilgiler ise Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte ölçümleri yapılan son depremler listesi…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi deprem izmir son depremler Türkiye Urla Yalova
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