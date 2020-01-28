Nerede deprem oldu? Son depremler: Kandilli ve AFAD’ın verilerine göre…

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de çok sayıda fay hattı olması nedeniyle birçok ilde artçı depremler yaşanabiliyor. Vatandaşlara kısa süreli panik yaşatan depremin şiddeti ve merkez üssü gibi bilgiler AFAD ile Kandilli tarafından paylaşılıyor. İşte ölçümleri yapılan son depremler listesi…

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

EVİNİZİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Türkiye'nin bir bölümünün deprem tehlikesi içerisinde bulunmasına neden olan fay hattının nerelerden geçtiği MTA sayfasında görüntülenebiliyor. Fay hattı, Marmara'da yaşanan depremler ardından en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Aşağıdaki link üzerinden fay hatlarını sorgulayabilirsiniz…

FAY HATTI SORGULAMA EKRANI

FAY NEDİR

Yerkabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri, (üzerinde deprem olan ve hareket eden iki levha yada levhacık arasındaki ara yüzey) FAY olarak adlandırılır.

Diri Fay: Son Tarihsel dönemde deprem oluşturmuş olan tüm faylar diri fay olarak isimlendirilir. Bu fayların dirilikleri sadece yazılı tarihsel kataloglardan değil aynı zamanda tarihi yapıları etkileyen faylanma işaretlerinden de anlaşılabilir. Genç kuvaterner çökellerini (2 milyon yıldan daha yaşlı olmayan) kesen faylar, ötelenmiş genç akarsu yatakları, ötelenmiş akarsu – denizel sekiller, basınç sırtı yada çöküntü gölcükleri, uzamış sırtlar gibi genç morfolojik şekiller oluşturmuş faylar, diri faylardır.