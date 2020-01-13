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Nereden geldiği bilinmiyor! Ahırda bulundu

Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Cumhuriyet köyünde bir çiftçinin ahırına giren maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Nereden geldiği belli olmayan maymun, Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

18:15 -
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Gülağaç ilçesi Cumhuriyet köyünde evinin yanındaki ahırda maymun olduğunu gören çitçi durumu yetkililere bildirdi.

DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ahırdan kaçarak başka bir evin bahçesine giden maymunu yakalayarak kafese aldı.

DHA

Sağlık kontrolünden geçirilen ve açlık nedeniyle bitkin düştüğü belirlenen maymuna meyve verildi. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen maymun, ekiplerce Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner Müdürlüğü’ne teslim edildi. Maymunun bölgeye nereden geldiği henüz belirlenemedi. DHA

Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Sağlık Veteriner
Son güncelleme: 18:32 13.01.2020
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