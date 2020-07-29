Nevşehir ve Kırşehir bayram namazı saat kaçta? 2020 Kurban Bayramı namazı saatleri…

İslam aleminde büyük öneme sahip olan Kurban Bayramı heyecanı başladı. Bayram için namaz kılacak Müslümanlar ezan saatlerini merak etmeye başladı. Kırşehir ve Nevşehir illerinde yaşayanlar bayram namazının saat kaçta olduğunu ve nasıl kılındığını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı takvim ile Nevşehir ve Kırşehir’in bayram namazı saatleri belli oldu. İşte Kırşehir ve Nevşehir illeri bayram namazı vakitleri…

KIRŞEHİR’DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bayram namazı saatleri illere göre farklılık gösterebiliyor. Diyanet İşleri, Kırşehir ili için Kurban Bayramı namazı saatini 06.15 olarak açıkladı.

NEVŞEHİR’DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Nevşehir’de de bayram namazı saati belli oldu. Diyanet’in takvimine göre, bu sene Nevşehir’de Kurban Bayramı namazı 31 Temmuz Cuma günü saat 06.14’te kılınacak.

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TEMETTU VEYA KIRAN HACCINA NİYET EDEN BİR KİMSE KURBAN KESME İMKANINA SAHİP OLDUĞU HALDE BUNUN YERİNE ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Temettu veya kıran haccına niyet eden bir kimse kurban kesme imkânına sahip olduğu hâlde bunun yerine oruç tutamaz. Hatta bu imkânı bulamayıp oruç tutmuş olan bir kimse eyyam-ı nahr denilen kurban kesme günlerinde bu imkânı elde ederse, ayrıca kurban kesmesi de gerekir. Eyyam-ı nahrdan veya tıraş olduktan sonra bu imkânı elde ederse; orucu yeterli olup kurban kesmesi gerekmez.

KURBAN BAYRAMININ SUUDİ ARABİSTAN’DA TÜRKİYE’DEN ÖNCE VEYA SONRA BAŞLAMASI HALİNDE YAPILAN HA İBADETİ GEÇERLİ OLUR MU?

Kur'an-ı Kerim'de güneş ve ayın bir hesaba göre hareket ettiği (Rahmân, 55/5), bunların diğer fonksiyonlarının yanında aynı zamanda birer hesap ölçüsü de kılındığı (En‘âm, 6/96), yılların sayısını ve hesabı bilmemiz için aya menziller tayin edildiği (Yûnus, 10/5), gökler ve yer yaratıldığı zaman on iki ay meydana gelecek şekilde bir nizam konduğu (Tevbe, 9/36), ayın, yeryüzünden hilal şeklinde başlayıp kademe kademe farklı şekillerde görülmesinin insanlar ve hac için vakit ölçüleri olduğu (Bakara, 2/189) belirtilmektedir.

Fakihlerin çoğunluğuna göre; kamerî aylar, ayın güneş battıktan sonra, yeryüzünün herhangi bir yerinden hilal hâlinde çıplak gözle görülmesi veya görülebilecek durumda olmasıyla başlar (Buhârî, Savm, 5). Günümüzde ayın hilal hâlinde nerede ve ne zaman görülebileceği, hatasız olarak, hesapla tespit edilebilmektedir. Yurdumuzda ve İslam ülkelerinin çoğunda hesaplamalar, hilalin dünyanın neresinde olursa olsun görüleceği dikkate alınarak yapılmakta ve takvimler bu hesaplamalara göre düzenlenmekte; bayramlar da buna göre belirlenmektedir. Bazı İslam ülkeleri ise, kamerî aybaşlarının tespitinde, ayın hilal şeklinde gökyüzünde görülebilecek hâlde bulunması zamanını değil, kavuşum anını esas almaktadırlar. Ayrıca kimi ülkeler, ihtilâf-ı metâli'a itibar etmekte yani hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil, kendi ülkelerinde görülebilirliğini dikkate almaktadırlar. İslam âleminde zaman zaman bizden bir gün önce veya bir gün sonra bayram yapan ülkelerin bulunması bu sebepledir. Bu tür ictihat farklılığından doğan farklı uygulamalar kimsenin ibadetine zarar vermez. Bu nedenle de Suudi Arabistan'da bulunanlar o günlerde bu ülkenin uygulamalarına göre hareket ederler. Dolayısıyla söz konusu ülkenin hesabına göre yapılan hac ibadeti geçerlidir.

KIRŞEHİR’DEKİ BAZI CAMİLER

Alaaddin Camii : Kırşehir, Merkez, Kalehöyük üzerinde bulunmaktadır, Selçuklu döneminde Alaaddin Keykubat tarafından 1230 yılında yaptırılmıştır, 1893 yılında yapı tümden yıkılarak mutasarrıf Arif bey tarafından tekrar yaptırılmıştır. Yapının portalinin giriş kapısı melik muzafferüddin behram şaha ait medreseden getirildiği bilinmektedir. Yapının portali zengin Selçuklu plastik kabartmaları ile dikkati çekmektedir.

Lala Camii (Lale): Yapının 13. yy. a ait olduğu sanılmaktadır. Camii moloz ve kesme taştan yapılmış olup payelere oturan üç kubbe ile örtülüdür. Bu gün camii olarak kullanılan yapının esasında bir darphane olabileceği düşünülmektedir.

Kapucu Camii : Osmanlı dönemine ait olmakla birlikte kesin yapım tarihi bilinmemektedir. Yapıya üç kubbe ile örtülü son cemaat yerinden girilmektedir. Asıl ibadet mekanı kare planlı olup kubbe ile örtülüdür.

Carşı Camii : Osman döneminde 1864 yılında Hüseyin bey tarafından yaptırılmıştır. Kare planlı ibadet mekanı ağaç bindirme tekniği ile yapılmış kırlangıç tavan da denilen çatı örtmektedir. Yapının minaresi bulunmamaktadır.

Buçuklu Camii : Caminin kesin yapım tarihi bilinmemekle birlikte son Osmanlı dönemine aittir. Dörtgen ibadet mekanının çatısı Marsilya piramidi ile örtülüdür. Basit ahşap direkli son cemaat yeri mevcut olup yapı kerpiçle inşa edilmiştir. Yapının batı tarafından beden tarafına bitişik olan tuğla minaresi otantik bir görünüm verir.

NEVŞEHİR HAKKINDA BİLGİLER

Kapadokya, bugün, İç Anadolu Bölgesinde, volkanik olaylar sonucu ortaya çıkan oluşumlarıyla çevresindeki diğer yerlerden ayrılan, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kayseri illerini kapsayan bölgeye verilen isimdir. Nevşehir ili, bu volkanik oluşumların en yoğun görüldüğü yer olması ve Bölgenin merkezinde konumlanmış olmasıyla dikkatleri üzerine çeker. Bu nedenle, Kapadokya denilince, akla, öncelikli olarak, Nevşehir ili ve hatta bu oluşumların ve kayalara oyulmuş mekânların en iyi korunduğu yerler olan Merkez, Avanos ve Ürgüp ilçeleri arasında kalan alan ile yeraltı şehirleri gelir. Mimariye, el sanatlarına, yapılabilecek doğa sporlarına, tarıma ve Kapadokya ile ilgili olan başka ne varsa, ona yön veren bölgenin doğal yapısıdır.

Kayalara oyulmuş mekânların en bilinenleri, Göreme Açıkhava Müzesi ve vadilere yayılmış kiliseler; Zelve Örenyeri, Uçhisar ve Ortahisar'daki kaleler; Derinkuyu, Özkonak, Tatlarin, Mazı ve Kaymaklı Yeraltı Şehirleri'dir.

Bu kaya yerleşimlere, kentsel dönüşüm proje çalışmaları sırasında açığa çıkarılan ve oldukça geniş bir alana yayıldığı düşünülen, kutsal mekânları, mezarları, gündelik yaşam alanları ile belki de antik şehir olarak adlandırılabilecek, Nevşehir'de, Kale çevresindeki eski yerleşim yeri eklenmiştir

Nevşehir Kalesi, bu kaya oyma mekânların tepesinde yer alır. Kalenin yapım tarihi hakkında kesin bilgi bulunmamaktadır. Bizans döneminde yapıldığı, Selçuklular ve Osmanlılar tarafından onarıldığı düşünülmektedir.

Nevşehir, 18. yüzyılın ilk yarısında sadrazam olan Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın çabalarıyla, adeta, yeniden şehir haline gelmiştir. İbrahim Paşa zamanında yapılan Damat İbrahim Paşa Külliyesi, buranın şehirleşmesine katkıda bulunan en önemli yapıdır. Külliye, Osmanlı dönemi külliye anlayışına uygun olarak, cami (Kurşunlu Camii, 1726-1727), medrese, kervansaray, sıbyan mektebi, imaret, hamam ve çeşmelerden oluşmaktadır.

Nevşehir Merkez'de bulunan diğer önemli tarihi bina ise, 1716 yılında yapılan ve Kalenin doğu yamacındaki Kara Camii'dir. Bu cami, bugün, Merkez'de bulunan camiler içerisinde en eski olanıdır. Caminin şerefesi altındaki bezemeler dikkat çekicidir.