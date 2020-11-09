Nevşehir’de trafik kazası: 4 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgilere göre, Alacaşar köyünden Nevşehir'e dönmekte olan Y.K. idaresindeki ambulansı sollamaya çalışan M.A. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen S.Ö. idaresindeki kamyonetle çarpıştı.

Kazada ambulans sürücüsünün direksiyonu kırmasıyla tarlaya savrulan araçtaki M.S. ve S.S. hafif yaralanırken kamyonet sürücüsü S.Ö. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü M.A. ile beraberindeki Ş.A. ve N.A. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İHA