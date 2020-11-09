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Nevşehir’de trafik kazası: 4 ölü, 3 yaralı

Nevşehir’in Balcın köyü yakınlarında ambulansı sollamaya çalışan otomobil, karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Güncellenme: 21:29, 09/11/2020
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Alınan bilgilere göre, Alacaşar köyünden Nevşehir'e dönmekte olan Y.K. idaresindeki ambulansı sollamaya çalışan M.A. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen S.Ö. idaresindeki kamyonetle çarpıştı.

Kazada ambulans sürücüsünün direksiyonu kırmasıyla tarlaya savrulan araçtaki M.S. ve S.S. hafif yaralanırken kamyonet sürücüsü S.Ö. olay yerinde yaşamını yitirdi.

FOTO: İHA

Kazanın ardından olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü M.A. ile beraberindeki Ş.A. ve N.A. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İHA

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Yayınlanma Tarihi:21:13,
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