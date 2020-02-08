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Nevşehir’de yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı

Kırşehir-Kayseri Karayolu'nun 55'inci kilometresinde yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü yan yattı. Kazada otobüste bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

07:17 -
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Nevşehir’de yolcu otobüsü devrildi: 9 yaralı

Kaza, bugün saat 03.00 sıralarında Kırşehir-Kayseri karayolunun 55înci kilometresinde Yeniyapan mevkiinde meydana geldi. Şoförü henüz öğrenilemeyen 21 BY 099 plakalı yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kaza otobüsteki 9 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Foto: DHA

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hacıbektaş İlçesi Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

kar yağışı Kayseri kaza Kırşehir Nevşehir Sağlık
Son güncelleme: 07:22 08.02.2020
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