Nevşin Mengü sordu Deniz Zeyrek yanıtladı: İşte Süleyman Soylu olayının perde arkası

Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Sözcü TV Youtube yayınında Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kabul edilmeyen istifasının perde arkasını anlatan Zeyrek, Ankara kulislerinde sık sık dillendirilen “Berat Albayrak, Süleyman Soylu çekişmesi iddialarını da” değerlendirdi.

Soylu'nun muhalefete karşı iktidar açısından “ciddi bir siper” olduğunu belirten Zeyrek, MHP lideri Bahçeli'nin de Soylu'nun ‘arkasında' olduğunu kaydetti.

Zeyrek, Süleyman Soylu- Fahrettin Koca tartışması ile ilgili de “bilinmeyenleri” anlattı.

Deniz Zeyrek, Ankara'da corona ile mücadele için alınan ve alınması beklenen önlemler hakkında da açıklamalarda bulundu.

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