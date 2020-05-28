Neye uğradığını şaşırdı! Banka müdürü kadın sokak ortasında saldırıya uğradı

Dün sabah Barbaros Bulvarı üzerinde bir ara sokakta meydana gelen olay şöyle gelişti:

Özel bir bankanın müdürü olan P.Y., otomobilini park edip işine gitmek isterken, S.T. tarafından saldırıya uğradı.

TEKME-TOKAT DÖVDÜ

Neye uğradığını şaşıran genç kadın saldırganı durdurmak isterken, S.T.’nin tekme ve tokatlarına maruz kaldı. Defalarca yumruklanan genç kadın saldırgana uzun süre direndi. P.Y.’nin yardım çığlıklarından sonra S.T. olay yerinden koşarak uzaklaştı.

O anlar bir iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

YAKALANDI

Harekete geçen polis ekipleri, kameraları detaylı inceleyerek sokak ortasında dehşet saçan saldırganı tespit etti. Saklandığı yerden yapılan operasyonla yakalanan S.T., Söke Cezaevi’ne gönderildi. (İHA)