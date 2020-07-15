Nida Nur Yıldız kimdir? Nida Nur Yıldız olayı nedir?

Nida Nur Yıldız, boşandığı eski eşinin özel görüntülerini arkadaşlarına yolladığı iddiası ile savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. İşte Nida Nur Yıldız olayı hakkında detaylar…

NİDA NUR YILDIZ KİMDİR?

Mersin’de Nida Nur Yıldız’ın (30), 08.09.2018 tarihinde evlendi ve 10.01.2019 tarihinde boşandı. Hayatını Mersin’de sürdürüyor. Eski eşinin görüntülerini sızdırdığını öğrenmesiyle hakkında şikayetçi oldu.

NİDA NUR YILDIZ OLAYI NEDİR?

Mersin'de esnaflık yapan B.E. ile 8 Eylül 2018'de hayatını birleştiren Nida Nur Yıldız, 10 Ocak 2019'da da boşandı. Bu süreçte özel görüntülerini çeken eski eşi B.E., boşanma aşamasındayken iddiaya göre görüntüleri arkadaşlarıyla sohbet uygulamasındaki bir gruba yolladı.

Kendisine gelen mesajlardan sonra harekete geçen Yıldız, araştırma sonucu gelin gittiği evde, eşinin 3 farklı kadınla çekilmiş görüntülerini de buldu.

Delilleri toplayan Yıldız, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olay sonrası sosyal paylaşım sitelerinden yaşadıklarını paylaşan Yıldız'a, kullanıcılar mesajlarıyla destek verdi. Kamuoyundan destek isteyen Yıldız, paylaşımının altında, “Bu benim onur ve şeref mücadelemdir. Yanımda duran herkese teşekkür ederim” ifadesini kullandı. (DHA)