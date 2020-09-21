Niğde ve Muş’ta deprem! AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler listesi…

Türkiye’nin birçok farklı noktasında depremler olmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi internet siteleri üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. Aşağıdaki linklerden son depremler listesine ulaşabilirsiniz.

NİĞDE’DE KORKUTAN DEPREMLER

Niğde’nin Bor ilçesinde dün akşam saat 22.08 itibarıyla 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili Niğde Belediyesi can kaybının bulunmadığını belirtti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin şiddetini 5.1, derinliğini 6.97 km olarak duyurdu. Bor ilçesinde bu sabah saat 06.37'de 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

Deprem noktasına en yakın yerleşim yerinin Obruk köyü olduğu açıklandı. Deprem Konya'nın Emirgazi ve Ereğli, Aksaray'ın Akçakent köyünde hissedildi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 5.1, derinliğini 2.8 km olarak duyurdu.

BELEDİYE'DEN AÇIKLAMA

Depremin ardından Niğde Belediyesi ise ilk yapılan tespitlere göre can ve mal kaybının bulunmadığını belirtti.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ