Niğde’de hareketli anlar… Kimse yaklaştırılmadı

Niğde’de Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüs şüphesiyle tutulan 18 yaşındaki Afganistan uyruklu bir kişi, henüz belirlenemeyen bir sebeple kaçtı.

Durumun polise bildirilmesiyle çalışma başlatan ekipler, şüphelinin Dr. Sami Yağız Caddesi Deniz Sokak'ta olduğunu belirledi. Olay yerine gelen ekipler, şüphelinin bulunduğu yeri şeritle çevirerek, sağlık ekiplerine bildirdi.

Yanına kimseyi yaklaştırmayan sağlık ekipleri, kişiye, maske ve eldiven vererek dezenfekte etti. Şahıs daha sonra ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözetim altına alındı. Öten yandan ekipler, sokağı ve oradan geçenleri dezenfekte etti.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Olayı cep telefonuyla kaydeden taksici Halil İbrahim Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, polis ekipleri gelerek pembe tişört giyen bir Afgan aradıklarını söylediğini belirtti.

Sokaktan geçen iki kişiden birinin üzerinden pembe tişört görünce durumu polis ekiplerine bildirdiklerini aktaran Koçak, “Sağlık ekipleri dezenfekten çalışması yaptı. Şahıs gözaltına alındı. Kimseyi yanına yaklaştırmadılar. Sonra maske ve eldiven takarak ambulansla hastaneye götürdüler” ifadelerini kullandı. (İHA)