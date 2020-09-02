Niğde’de vatandaşlara ‘acil olmadıkça hastaneler gelmeyin’ çağrısı

Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Bilal Günaydın, vatandaşlardan acil olmayan, ötelenebilecek hastalıkları için hastaneye gelmemelerini istedi.

Günaydın, şunları söyledi:

* Halkımızdan beklentimiz acil olmayan ötelenebilecek hastalıkları için hastaneye gelmemelerini istiyoruz, bu konuda anlayış ve destek bekliyoruz.

* Acil ve takip gerektiren hastalıkları varsa yardımcı olacağız. Özellikle acil olmayan hastaların acile başvurmamaları gerekiyor.

* İldeki hareketliliğin kesinlikle azalması lazım. Hastaneye gereksiz çok başvuru var. Bu başvurular aile hekimlikleri tarafından da çözülebilir.

* Özellikle bu dönemde hastanelerin gereksiz meşgul edilmemesi çok önemlidir.

“170 VAKA VAR”

Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç ise ilde 170 pozitif vakanın hastanede yatarak tedavi gördüğünü söyledi.

Koç, sözlerine şöyle devam etti:

* Salgını kontrol etmek bizlerin elinde. Herkes kurallara uyduğu zaman salgın kontrol altında olacak.

* Örnek olarak kurallara uygun düğün yapılabilir, kurallara uygun oynanabilir ve kurallara uyarak eğlenebiliriz.

* Şu anda Niğde’de 170 hasta yatarak tedavi görmektedir. Özellikle yaşlılar kurallara daha hassasiyet gösteriyor. Gençlerden de bunu bekliyoruz.

* Hayatı biraz yavaşlatmamız lazım. Kurallara uyulmadığı takdirde hep diken üstünde yaşayacağız. (İHA)