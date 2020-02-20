Nihat Sırdar’dan Ekrem İmamoğlu’na zor sorular

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Youtube kanalı için hazırlanan “Zor Sor” adlı programın ilk bölümüne radyo programcısı Nihat Sırdar konuk oldu.

Ünlü radyocu, “Ulaşım zammı %10 olsaydı İETT batar mıydı?” diyerek başladığı programda İstanbul halkı adına İBB Başkanı İmamoğlu’na zor sorular sordu. 4 bölümden oluşan programda Sırdar, ilk olarak kendi hazırladığı soruları İmamoğlu’na sorarken, programın ilerleyen bölümlerinde dinleyicilerinden topladığı soruları İBB Başkanı İmamoğlu’na iletti.

Son iki bölümde ise sokak röportajları ve Google aramalarından çıkan sorular Başkan İmamoğlu’na yöneltildi. Yaklaşık yarım saat süren programda her soruya 2 dakikalık yanıtlama süresi verildi.

Çok kısa süre içinde Youtube Trendler listesine giriş yapan program, kısa sürede yüksek izlenme yakaladı. Sokak röportajlarında öne çıkan iki konu ise ulaşım zammı ve Kanal İstanbul projesiydi.

İstanbullular, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul Projesi'nin iptali için neler yapılıyor? diye sorarken bir de ulaşım zammına indirim yapması istendi.