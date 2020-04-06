Nikah için iller arası geçiş yasağını böyle deldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın corona virüsü salgınıyla ilgili 3 Nisan’da açıkladığı ek tedbirlere göre 30 büyükşehir ve Zonguldak’a giriş çıkışlar durduruldu.

İller arasında geçişlerin yasaklanması farklı illerde yaşayan ve evlenecek bir çifti ilginç bir yöntem uygulamaya sevk etti.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan gelin, damadın yaşadığı ve nikahın yapılacağı İstanbul’a girmek için iki ilin sınırındaki üst geçidi kullandı.

Aracıyla Kocaeli'ne geçemeyen damat, İstanbul Tuzla ilçesi ile Kocaeli'nin Çayırova ilçelerini ayıran üst geçitte gelin ile buluştu.

Üst geçidin iki tarafına konvoylarla gelen damat ve gelin aileleri, araçlarından indikten sonra köprüye yöneldiler.

Köprüden karşıya geçen gelin, damadın aracı ile İstanbul'daki nikah dairesine gitmek üzere yola çıktı. (İHA)