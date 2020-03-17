Nikahlara en fazla 10 kişi gelebilecek

Lüleburgaz Belediyesi, yeni tip korona virüsü salgınına alınan önlemleri genişletti. Bu kapsamda belediye nikah törenlerinde en fazla 10 misafir alınması yönünde karar aldı.

Karar bugün itibariyle uygulamaya konulurken, nikah törenlerini iptal ya da ertelemek isteyen çiftlerin belediyenin evlendirme memurluğuna bizzat müracaat etmeleri istendi.



Tüm bunların yanı sıra belediye, 10 misafirle sınırlandırdığı nikah salonundaki oturma düzenine korona virüsü ayarı yaptı. Bu kapsamda belediye yetkilileri fazla olan sandalyeleri kaldırırken, 10 kişilik sandalyeyi de aralarında birer sıra boşluk bırakarak yerleştirdi. (İHA)