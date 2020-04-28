Nikko Jenkins kimdir? Seri katil Nikko Jenkins kaç yaşında?

Kız kardeşinin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi katleden Nikko Jenkins, Mısır Tanrısı Apophis’e benzemek için cinsel organını kestiği ve dilini ikiye ayırması ile de tanınıyor. Peki Nikko Jenkins kimdir?

NİKKO JENKİNS KİMDİR?

16 Eylül 1986 yılında, Amerika’nın eyaletinde dünyaya gelen Nikko Jenkins 4 kişiyi öldürmek suçundan önce idama mahkum edilmiş ve ardından cezası ömür boyu hapse çevrilmişti.

Nikko Jenkins’in Mısır Tanrısı Apophis’e benzemek için cinsel organını kestiği ve dilini ikiye ayırdığı biliniyor.

Nikko Jenkins 2015 yılında alnına 666 rakamını yazdırmıştı.

Ağustos 2013’te Nikko Jenkins, Juan Uribe-Pena ve Jorge Cajiga-Ruizon’u kurşunlayarak öldürmüştü.

Olayın ardından yalnızca 8 gün sonra Jenkins, kız kardeşi ile Curtis Bradford’ı katletti.

Jenkins son olarak Andrea Kruger’i aracından indirmiş ve kurşun yağdırmıştı.

Yaşanan korkunç katliamların ardından 35 yaşındaki seri katil kısa bir süre içinde yakalanmıştı.