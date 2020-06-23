Nişan sonrası çok sayıda pozitif vaka tespit edildi! Hoparlörlerden anonslar yapılıyor

Tepecik Belde Belediye Başkanlığı hoparlörlerinden de artan vaka sayılarına ve mahalledeki karantinaya dikkat çekilerek uyarı anonsları yapıldı.

Anonslarda şöyle denildi:

* Tavşanlı Kaymakamlığından İlçe HIfzıssıhha Kurulu 23 Haziran 2020 kararı ile Tepecik Beldesi Orta Mahallesi bugünden itibaren 14 gün süre ile karantina altına alınmıştır.

* Mahalle sakinlerinin özel ihtiyaçlarının mahalle muhtarlığı vasıtasıyla karşılanacaktır.

* Mahalle sakinlerinin sağlık ihtiyaçları için 112 Acil servisi aramaları gerekmektedir.

* Diğer mahallelerdeki vatandaşlarımızın ise mecbur kalmadığı sürece dışarı çıkmamaları gerekmektedir. DHA