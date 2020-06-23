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Nişan sonrası çok sayıda pozitif vaka tespit edildi! Hoparlörlerden anonslar yapılıyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde corona virüsü olduğu tespit edilen 9 kişiden bir kadının katıldığı nişandaki 45 kişinin testleri sonuçlandı. Çok sayıda pozitif vaka görülmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca vakaların görüldüğü Orta Mahallesi karantinaya alındı. Jandarma ekiplerince karantinadaki mahallenin giriş çıkışlarına güvenlik şeridi ile demir bariyerler konuldu.

21:42 -
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Tepecik Belde Belediye Başkanlığı hoparlörlerinden de artan vaka sayılarına ve mahalledeki karantinaya dikkat çekilerek uyarı anonsları yapıldı.

Anonslarda şöyle denildi:

* Tavşanlı Kaymakamlığından İlçe HIfzıssıhha Kurulu 23 Haziran 2020 kararı ile Tepecik Beldesi Orta Mahallesi bugünden itibaren 14 gün süre ile karantina altına alınmıştır.

* Mahalle sakinlerinin özel ihtiyaçlarının mahalle muhtarlığı vasıtasıyla karşılanacaktır.

* Mahalle sakinlerinin sağlık ihtiyaçları için 112 Acil servisi aramaları gerekmektedir.

* Diğer mahallelerdeki vatandaşlarımızın ise mecbur kalmadığı sürece dışarı çıkmamaları gerekmektedir. DHA

FOTO: DHA

Corona Kütahya Sağlık
Son güncelleme: 21:53 23.06.2020
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