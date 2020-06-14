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Nişan törenine geldiler coronayı kapıp gittiler

Kayseri'de 4 Haziran'daki nişan törenine katılan bir kişide corona virüsü tespit edildi. Covid-19 testinin pozitif olması sonucunda nişan törenine katılan 11 temaslı kişi evlerinde karantina altına alındı.

18:41 -
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Nişan törenine geldiler coronayı kapıp gittiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın tüm uyarılarına rağmen maske-mesafe ve temizlik kuralına uymayanlar corona virüsünün yayılmasına ve vaka oranının artmasına neden oluyor.

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağıl Yukarı Borandere mahallesinde 4 Haziran tarihindeki nişan törenine katılan bir kişi rahatsızlanınca Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından filyasyon ekiplerinin çalışmasında hastanın 4 Haziran’da mahalledeki bir nişan törenine katıldığı belirlendi.

Filyasyon ekiplerinin çalışmasının ardından nişan törenine katılan 11 kişinin hasta ile temaslı olduğu tespit edildi. Filyasyon ekipleri temaslı 11 kişinin bulunduğu 5 evi karantina altına aldı. Ekiplerin ilçedeki çalışmaları sürüyor. (İHA)

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Son güncelleme: 18:42 14.06.2020
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