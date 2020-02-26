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Nişanlısını katleden Zehra’nın görüntüleri ortaya çıktı

Eskişehir'de nişanlısını ormanlık alanda 8 yerinden bıçaklayıp boğazını keserek öldüren genç kadının görüntüleri ortaya çıktı. Zanlı ve nişanlısının Kent Ormanı'na giriş ve çıkışları kameralara yansıdı.

19:27 -
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Olay, geçtiğimiz günlerde Kent Ormanı’nda yaşandı. Nişanlısı Emrah Öztürk’ü Kent Ormanı’na götürdükten sonra 8 yerinden bıçaklayıp boğazını kesen Zehra Aras, ekipler tarafından Antalya’ya kaçmak üzereyken yakalandı.

Sorgusunun ardından adliyeye götürülen ve savunmasında suçunu itiraf eden Aras, cezaevine gönderildi.

Eskişehir-Seyitgazi karayolu üzerinden zanlı Zehra Aras ve hayatını kaybeden Emrah Öztürk’ün 23 Şubat saat 11.40 sularında ormana girişi ve Zehra Aras’ın saat 12.10’da tek başına çıktığı görüntüler, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Zehra Aras ormandan tek başına çıkışının ardından yolun karşısına gelerek bölgeden uzaklaştığı görülüyor. (İHA)

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Son güncelleme: 19:33 26.02.2020
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