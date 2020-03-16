Nokta koyuldu! 16 ilde yurtlarda karantina… Dönüşler sürüyor

Sağlık Bakanlığı’nın aldığı kararın ardından, Sivas'ta bulunan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları, umreden dönen yolcuların tedbir amaçlı misafir edilmesi için hazır hale getirildi. Umreden dönen 178 yolcunun bulunduğu ilk uçağın bugün Sivas'a inmesi beklenirken, uçak Isparta'ya yönlendirildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, bugün Sivas’a inmesi beklenen ilk uçağın, hava muhalefeti dolayısı ile Isparta'ya yönlendirildiğini söyledi.

Sivas'ta bu güne kadar corona virüsü şüphesi dahi olmadığını belirten Ayhan, “İlimizde tüm kurumlarımızla birlikte; hassasiyetle, teyakkuzda, dikkatli bir şekilde, tedbirlerimizi alarak süreci yönetiyoruz. İlimizde şimdiye kadar hiçbir vaka olmamıştır. Şüphelisi dahi olmamıştır. Tedbir amaçlı, düzensiz göçmenlerimizle ilgili birkaç tedbirimiz oldu”dedi.

16 İLDEN BİRİ DE SİVAS

İHA’nın haberine göre Ayhan, Sivas'ın umreden ve yurtdışından dönen ve yolcuların 14 gün süreyle kontrol altında tutulacağı 16 ilden birisi olduğunu belirtip şunları söyledi:

* Gerek umreye giden, gerekse yurt dışına çıkan vatandaşlarımız, tedbir amaçlı 14 gün boyunca yurtlarda misafir olacaktır.

* İlimizde ki yurt potansiyeli dikkate alınarak, bu misafirlerin ağırlanacağı 16 ilden birisi de Sivas.

* Gerek umreden gerekse yurt dışından gelecek vatandaşlarımızı yakın zamanda ilimizde de misafir edeceğiz.

* Umreden dönen 178 kişilik kafile bugün ilimize gelecekti. Hava muhalefeti nedeniyle Isparta'ya yönlendirildi.

ESNAFA TEPKİ

Ayhan, süreci fırsata dönüştürmeye çalışan esnafı uyarıp, “Bu süreçte vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını istiyoruz. Esnaflarımızın da bu süreci sorumluluk bilinci içerisinde geçirmelerini, fırsatçı ganimet anlayışından lütfen sıyrılmalarını da özellikle arzu ediyoruz. Bu konuyu da hassasiyet ile takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

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Ayhan ayrıca konuyla ilgili yanlış bilgiler yayıp, halkta korku ve paniğe neden olanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını da sözlerine ekledi.

KAYSERİ’DEN SONRA SİVAS

Umre ziyaretinden dönen 10 bin 330 kişi dün Ankara ve Konya’da boşaltılan öğrenci yurtlarına sevk edilerek karantinaya alınmıştı. Bugün de Kayseri’de boşaltılan öğrenci yurdunda umreden dönen 315 kişi karantinaya alındı.