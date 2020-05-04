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Normalleşme adımları sonrası Bilim Kurulu üyesinden ilk değerlendirme!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, normalleşme takviminin işlemeye başladığını söyledi. "Ama bu eskiye dönüş anlamına gelmiyor" diyen Özlü, artık yeni normların olacağını ifade etti. Özlü, "Virüs hep duruyor olacak. Ama biz virüsle beraber yaşamayı öğreneceğiz. Virüsten hayatımızı geri alacağız" ifadelerini kullandı.

21:15 -
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Normalleşme adımları sonrası Bilim Kurulu üyesinden ilk değerlendirme!

Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından açıklanan normalleşme takvimini değerlendirdi.

Özlü, şu ifadeleri kullandı:

* Normalleşme takvimi işlemeye başlıyor. Ama bu eskiye dönüş anlamına gelmiyor. Artık yeni normlarımız olacak.

* Virüs hep duruyor olacak. Ama biz virüsle beraber yaşamayı öğreneceğiz. Virüsten hayatımızı geri alacağız.

* Normalleşme ikinci dalgaya neden olmayacak şekilde tedbirler alınarak olacak. Adım adım ve her adımın sonuçları görülerek olacak.

* Her sektörde, her alanda COVID 19'dan korunmuş normalleşme planları yapıldı, yapılıyor. Her risk ve ayrıntı üzerinde çalışılıyor.

* Tüm alanlarda vazgeçilmez olan: sosyal mesafenin korunması, el hijyeni, dezenfeksiyon ve sosyal alanlarda maske kullanımı olacak.

* 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına sağlanan kısmi rahatlama kurallara uygun ve salgın kontrolünde sorun oluşturmayacak şekilde yürütülebilirse daha ileri adımlar da atılabilir.

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Son güncelleme: 21:23 04.05.2020
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