Normalleşme adımları sonrası Bilim Kurulu üyesinden ilk değerlendirme!

Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından açıklanan normalleşme takvimini değerlendirdi.

Özlü, şu ifadeleri kullandı:

* Normalleşme takvimi işlemeye başlıyor. Ama bu eskiye dönüş anlamına gelmiyor. Artık yeni normlarımız olacak.

* Virüs hep duruyor olacak. Ama biz virüsle beraber yaşamayı öğreneceğiz. Virüsten hayatımızı geri alacağız.

* Normalleşme ikinci dalgaya neden olmayacak şekilde tedbirler alınarak olacak. Adım adım ve her adımın sonuçları görülerek olacak.

* Her sektörde, her alanda COVID 19'dan korunmuş normalleşme planları yapıldı, yapılıyor. Her risk ve ayrıntı üzerinde çalışılıyor.

* Tüm alanlarda vazgeçilmez olan: sosyal mesafenin korunması, el hijyeni, dezenfeksiyon ve sosyal alanlarda maske kullanımı olacak.

* 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına sağlanan kısmi rahatlama kurallara uygun ve salgın kontrolünde sorun oluşturmayacak şekilde yürütülebilirse daha ileri adımlar da atılabilir.