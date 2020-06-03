Normalleşme pazarı hekimleri korkuttu

Denizli'de pandemi hastaneleri tek tek normale dönerken İl Hıfzıssıhha Kurulu da bazı tedbiri gevşetip, yeni normali devreye soktu. Haftanın 6 günü açık olan pazar yerleri normal alışveriş seyrine dönünce ortaya endişe verici manzaralar çıktı.

TAKLİT ÜRÜNLER KAPIŞ KAPIŞ

Kentte ucuz kıyafetin en gözde merkezlerinden biri olan Çarşamba Pazarı'nda bugün inanılmaz manzaralar yaşandı. Ünlü markaların taklit ürünlerinin satıldığı pazarda vatandaş tezgahlara akın etti.

Sosyal mesafe kuralı hiçe sayılırken bazı kişilerin maske dahi kullanmadığı görüldü. Ucuz ürünlerden almak isteyen vatandaş birbirini ezdi.

Pazar alanında bu karmaşa yaşanırken Pamukkale Belediyesi yeleği taşıyan personel ise bir kenarda oturup dinlenmeyi seçti. Kalabalık pazarda zabıta ekiplerine ise rastlanmadı.

TABİP ODASI: ENDİŞE İLE GÖZLEMLİYORUZ

Denizli'de yeni normal sürecinde olumsuz manzaralara tanık olduklarını söyleyen Denizli Tabip Odası Başkanı Meral Alten Sözcü'ye yaptığı değerlendirmede, “Sadece pazar yerleri değil kentin işlek bölgeleri Bayramyeri ve Çınar'da da benzer manzaralara tanık olduk” dedi. Alten, “Herkes normal hayatına dönmüş görünüyor. Dip dibe insanlar var” ifadelerini kullandı.

DAHA KÖTÜ YAYILABİLİR

En riskli dönemde olunduğunu hatırlatan Alten şöyle konuştu:

* Ben kendimi daha sıkı bir izolasyona aldım. Şu anda virüsün daha kötü yayılacağı bir atmosfer var. Herkes olay bitmiş gibi düşünüyor ama daha bitmedi.

* Yapılan testler, dünyada hastalığı geçirme oranımızın çok düşük olduğunu gösteriyor. Nüfusun ancak yüzde 1,5'i hastalığı geçirdi. İzolasyonlu yaşadık bu nedenle oranımız düşük.

* Mutlaka bu süreçlerde hastalık daha çok yayılır. Tek avantajımız havaların sıcak olması.

Toplu taşımalarda maske takılmadığını gözlemledik. Maske takanların bir kısmı ise çenesinin altına takıyor.

* Böyle olmaz. Sosyal mesafeye dikkat edilmeli, maske takılmalı, hijyen kuralları uygulanmalı, kalabalık yerlere gidilmemeli.

* Pazartesi gününden itibaren hastanelerden edindiğimiz verilere göre vaka sayısının arttığını görüyoruz.