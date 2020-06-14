Normalleşmenin ardından ildeki vakalar arttı! Pandemi hastaneleri doldu

Edinilen bilgiye göre, Konya’da normalleşme sürecinin ardından corona virüsü vakalarında artış yaşandı. Daha önce kentin pandemi hastanesi olarak belirlenen Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Beyhekim Devlet Hastanesinin kapasitesinin vaka artışları nedeniyle dolduğu öğrenildi.

NORMAL HASTANEDE TEDAVİ EDİLECEK

Yeni tespit edilecek vakaların, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına bulundukları yerlerdeki hastanelere müracaat edebilecekleri ve o hastanelerde tedavi altına alınabilecekleri kaydedildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI TAKİP EDİYOR

İlçelerde tespit edilen hastalarında, ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alınacağı öğrenildi. Kentte yaşanan vaka artışının Sağlık Bakanlığı tarafından da takip edildiği belirtildi. İHA

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