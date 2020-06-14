Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Normalleşmenin ardından ildeki vakalar arttı! Pandemi hastaneleri doldu

Konya'da pandemi hastanesi olarak belirlenen iki hastanenin kapasitenin dolması üzerine yeni tespit edilen vakaların mağduriyet yaşamamaları adına bulundukları yerlerdeki hastanelere müracaat edebilecekleri ve tedavi altına alınabilecekleri öğrenildi.

19:12 -
Haberler Gündem
Normalleşmenin ardından ildeki vakalar arttı! Pandemi hastaneleri doldu

Edinilen bilgiye göre, Konya’da normalleşme sürecinin ardından corona virüsü vakalarında artış yaşandı. Daha önce kentin pandemi hastanesi olarak belirlenen Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Beyhekim Devlet Hastanesinin kapasitesinin vaka artışları nedeniyle dolduğu öğrenildi.

NORMAL HASTANEDE TEDAVİ EDİLECEK

Yeni tespit edilecek vakaların, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına bulundukları yerlerdeki hastanelere müracaat edebilecekleri ve o hastanelerde tedavi altına alınabilecekleri kaydedildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI TAKİP EDİYOR

İlçelerde tespit edilen hastalarında, ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alınacağı öğrenildi. Kentte yaşanan vaka artışının Sağlık Bakanlığı tarafından da takip edildiği belirtildi. İHA

İLGİLİ HABERKent diken üstünde! STK'lar da uyardı: Olağanüstü artış!Kent diken üstünde! STK'lar da uyardı: Olağanüstü artış! İLGİLİ HABERCorona gölgesinde ilk kapsamlı sınav yapıldı, görüntüler tepki çekti: YKS, LGS 2'nci dalga demekCorona gölgesinde ilk kapsamlı sınav yapıldı, görüntüler tepki çekti: YKS, LGS 2'nci dalga demek
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more