Notlar dikkat çekti: “Tam mal, ukala bir tip, yazık öğrenci…”

Mersin’de polis ekipleri bir çetenin, gazeteler ve internet siteleri üzerinden ‘Gemi adamı ve personeli aranıyor´ ilanı vererek, dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaştı.

3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 5 denizcilik kursu firmasının ilanlar aracılığıyla kendilerine başvuranlardan bin 500 ile 3 bin lira alıp, sahte başvuru belgeleri doldurttukları saptandı.

Çetenin 408 kişiyi dolandırdığını belirleyen polis, tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. 16’sı kadın 19 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

İLGİNÇ NOTLAR BULUNDU

Adreslerde yapılan aramalarda da ilanda verilen telefon numaralarını arayanlar hakkında, ‘Tam mal, salak, tehdit edildi ve tekrar aranacak, ukala bir tip, yazık öğrenci, dolandırıcı olduğumuzu öğrenmiş´ gibi notlar ile 26 cep telefonu ve 408 kişiden 840 bin lira alındığına dair belgeler ele geçirildi.

DÖRT TUTUKLAMA

İş garantisi vaadinde bulunarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 19 şüphelinin ardından bir kişi de emniyete giderek teslim oldu.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10´u adli kontrol şartıyla olmak üzere 16´sı serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakemliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)