Nüfus ve Vatandaşlık İşleri’nden adres işlemlerine dair açıklama!

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, corona virüsü ile etkin mücadele kapsamında adres işlemlerine ilişkin bir duyuru yaptı.

Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan açıklamada “COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda salgın yayılımının en aza indirilmesi amacıyla nüfus müdürlüklerimiz ve e-Devlet Portalı üzerinden yapılan iller arasındaki adres bildiriminin tescil işlemleri 27.04.2020 tarihine kadar durdurulmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Corona virüsü tedbirleri nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak’a araç giriş çıkışları yasaklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada “30 büyük şehrimizle Zonguldak’ta başlatacağımız araç giriş çıkışı yasağını ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

DEVLET TAŞINMAZINIZI TANIMAYACAK

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri’nin açıklamasına göre, araç giriş ve çıkışının yasak olduğu 31 il dışındaki 50 il arasında taşınma işlemleri gerçekleştirilse bile adres bildirimi tescil edilemeyecek.

İkametgah adresinin değiştirilmek istenmesi durumunda taşınılan yeni yerin Nüfus Müdürlüğü’ne gidilip adres bildirimi yapılıyor.

Adres bildiriminin tescil edilememesi durumunda da resmen taşınma işlemi gerçekleştirilmiş olmuyor. Böylece resmi işlemler de yapılamıyor.

Kararın coronayla mücadele kapsamında salgın yayılımının en aza indirilmesi amacıyla alındığı ifade edildi.