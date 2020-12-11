Nükleer Tıp Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Duman coronadan yaşamını yitirdi

1978 yılı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunlarından Nükleer Tıp Uzmanı, özel bir hastanede görevli İstanbul Tabip Odası üyesi Prof. Dr. Yusuf Duman corona virüsü sebebiyle bugün hayatını kaybetti.

İstanbul Tabip Odası, “Acımız büyük” diyerek Duman’ın ölüm haberini duyurdu. Tabip odası, “Değerli meslektaşımızın başta ailesi olmak üzere yakınlarının büyük acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz” mesajını paylaştı.

Duman’ın görevli olduğu hastaneden yapılan açıklamada ise “Akademik kadromuzun değerli üyesi sevgili Prof. Dr. Yusuf Duman’ı Covid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesi, tıp dünyası ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz” denildi.