Nurcan’ı katleden sanığın cezası belli oldu

Yargıtay’ın bozma ilamının ardından bugün Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Abdullah Melih Barış, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın avukatları ve taraf avukatları da yer aldı.

Şikayetçi tarafın avukatları, yerel mahkemenin daha önce verdiği kararda direnmesini talep etti.

HAKKIMDA TAHRİK HÜKÜMLERİ UYGULANDI

Tutuklu sanık Barış, Yargıtay’ın bozma ilamına karşı bir diyeceğinin olmadığını belirterek “Hakkımda tahrik hükümleri ve indirim uygulansın. Yaşadıklarımdan dolayı da pişmanım. 5 yıldır cezaevindeyim, ailem mağdur durumdadır. Bu durumlar göz önüne alınarak tahliyemi talep ediyorum” diye konuştu.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Abdullah Melih Barış’ı “Tasarlayarak öldürmek” suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yargılama sürecindeki iyi hali ve geçmişini de gözeten heyet, cezanın müebbet hapis cezasına indirilmesine karar verdi.

Heyet, sanık hakkında şartlar oluşmadığından haksız tahrike ilişkin hükümlerin uygulanmasına yer olmadığına karar vererek, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İYİ HAL İNDİRİMİNE MUHALEFET ŞERHİ

Üye Hakim Yıldız Çakır ise heyetin aldığı karara muhalefet şerhi koydu. Çakır’ın koyduğu muhalefet şerhinde “Sanığın çoğunluk tarafından uygulanan geçmiş yaşamı ve duruşmalardaki iyi hali kriterlerinin devamından olacak şekilde cezanın failin geleceği üzerinde olumlu ve ıslah edici etkisi olacağı yönünde kanaatim oluşmadığından bu madde hükmünün uygulanmasının mümkün olmayacağı kanaatindeyim. Bu nedenle sayın çoğunluğa katılmıyorum” ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Abdullah Melih Barış, Nurcan Arslan'ın arkadaşlık isteğini reddetmesi üzerine Tokat’tan İstanbul’a ruhsatsız tabancası ile gelip Arslan’ı ‘Son kez görüşelim’ diyerek, ‘pastane' dediği bir yere çağırdı. Pastane diye gittiği yerin rezidans olduğunu gören Nurcan Arslan oradan ayrılmak istedi. Ancak bu sırada Abdullah Melih Barış'ın silahından çıkan 11 kurşunla hayatını kaybetti.

Abdullah Melih Barış’ın ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan yargılandığı davada iyi hal indirimi uygulanarak müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay işlenen suçta tasarlama olmadığı gerekçesiyle kararı bozmuştu.

Yargıtay’ın cezayı bozma kararı vermesinin ardından yargılama süreci yeniden başlamıştı.

Fahrettin Öztürk / SÖZCÜ