Nuruosmaniye Camii’ye zarar veren iş yerine ceza!

Fatih Çemberlitaş semtinde Sultan I. Mahmut tarafından inşa ettirilen Nuruosmaniye Camii'nin altında bulunan bir iş yerinden yükselen dumanların tarihi caminin duvarlarında is oluşturmuş, bir vatandaşın sosyal medyada paylaştığı duvarın görüntüleri ise tepki çekmişti.

Yaşanılanları tarihi camiye saygısızlık olarak gören vatandaşlar işletme hakkında, harekete geçilmesini istemiş, esnaf ise yaşanılan durumun iş yerinin bacasının teknik bir arızasından dolayı kaynaklanmış olabileceğini belirtmişti.

Gelen şikayetler üzerine harekete geçen İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Fatih Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Fatih İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri iş yeri üzerinde çalışma başlattı.

5 BİN 570 LİRA CEZA

Ekiplerin yaptığı incelemelerde iş yerinin işletme ruhsatının olduğu ve 22 Ocak günü oluşan havalandırma sistemindeki arızanın 23 Ocak günü teknik servis tarafından giderildiği belirlendi.

İş yeri denetimlerde havalandırma sisteminin sürekli açık tutulması ve bacanın periyodik olarak kontrollerinin yapılması konusunda uyarıldı.

Ayrıca iş yerine Maliye tarafından fiş ve faturadan dolayı bin 750 TL, Fatih İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nce de genel işlemlerden dolayı 5 bin 570 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi. (İHA)