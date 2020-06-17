O ilçede hiç vaka görülmedi: ”Kimse gelsin istemiyorum”

Normalleşme dönemine geçiş yapılmasının ardından seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla Adanalılar ve Mersinliler, yaylalara akın etti. Adana’nın Pozantı ilçesinde, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 19 bin 974 kişi yaşarken, yaylacıların gelmesiyle nüfus, 150 bine ulaştı.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, şunları söyledi:

* Yaylacıların 6 ayı buralarda geçiyor. Corona virüsü sürecinde ilçemizde hiç vaka olmadı. Sadece bir hemşiremiz 14 gün evinde karantinaya alındı onun da testi negatif çıktı.

* Bunu duyan yaylacılarımız buraya hücum etti ve işimizi zorlaştırdılar.



* Coronalı birinin ilçeye gelmesini kimse istemez, ben de istemiyorum. Risk taşıyan gelmesin.



* Ateşleri ölçüldükten sonra ilçeye alınan vatandaşlardan da 14 gün evlerinde kalmasını istiyoruz. (DHA)