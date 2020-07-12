O ilçede vaka sayısı bir haftada 18’e çıktı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsünün hiç görülmediği 12 bin nüfuslu Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde 3 Temmuz’da M.D. isimli bir kişide ilk kez virüs tespit edildi. Kaymakam Uğur Ünsal, Covid-19 testi pozitif çıkan M.D. ile temas kuran herkesin test yaptırmasını isteyerek, vatandaşların düğün ve pazar yeri gibi kalabalık mekanlar için alınan tedbirlere uymasını talep etti.

BİR HAFTADA KATLANDI

Şalpazarı ilçesinin Çamlıca Mahallesinde ortaya çıkan vakanın ardından, M.D. ile temas kuran kişiler üzerinde yapılan filyasyon çalışmaları sonrasında 5 kişinin daha Covid-19 testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine kaymakamlık mahallede bulunan 3 evin karantinaya alındığını açıkladı. İlk vakanın üzerinden 1 hafta geçtikten sonra kaymakamlık sosyal medya hesabından ikinci bir açıklama yaparak vaka sayısının 18 olduğunu duyurdu.

63 KİŞİ KARANTİNADA

Kaymakamlık özellikle Çamlıca Mahallesi ve yakınındaki mahallelerde yaşayanların, maske ve sosyal mesafe tedbirlerine uyması çağrısı yaparak şu ifadeleri kullandı:

* Test sonucu pozitif çıkan 18 vatandaşımız hastanelerde tedavi altına alınmış olup, pozitif vakalar ile yakın temasta bulunan vatandaşlarımız karantina altına alınan evlerinde gözlem altında tutulmaktadır.

* Test sonucu negatif çıkan 63 vatandaşımız ise 14 gün süre ile evlerinde takibimiz altındadır.