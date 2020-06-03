O ilde corona virüsü vaka sayısı arttı, sebebini vali açıkladı

Karaman’da bir hafta içerisinde vaka sayısında artış yaşandığını söyleyen Vali Meral, ”Son bir haftadır maske kullanılmaması ve sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle vaka sayısında arzu etmediğimiz artışlar meydana geldi. Bu nedenle pandemi sürecinde Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda toplu etkinliklerin yapılmaması ve belirlenen kurallara uyulması önem arz etmektedir” dedi.

“REHAVETE KAPILMAYALIM”

Salgınla mücadelede vatandaşlara rehavete kapılmamaları uyarısında bulunan Vali Meral, ”Yeni dönem, en az önceki dönem kadar önemli. Yeni dönemde de dikkatli davranmaya, alınan tedbirlere uymaya devam etmemiz gerekiyor. Salgınla mücadele asla rehavete kapılmayı, tedbirleri bırakmayı kabul etmiyor. Tam tersine şimdi bütün Karaman olarak çok daha duyarlı ve tedbirli olmalıyız” ifadelerine yer verdi.

İŞVERENLERE ÇAĞRI

1 Haziran itibarıyla işletmelerini açan işverenlere de çağrıda bulunan Vali Meral, şu ifadeleri kullandı: ”Maske kullanımı, sosyal mesafe, el temizliği… Bu üç kural kontrollü sosyal hayatın vazgeçilmez tedbirleridir. Bu kapsamda faaliyete başlayan bütün iş yerlerine de büyük sorumluluk düşüyor. Her işyeri, kuralları eksiksiz olarak uygulamalıdır.”