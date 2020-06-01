O ilde salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı

Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 69 vaka görülen şehirde alınan tedbirlerin sürdürüldüğünü belirtti.

14 GÜN KARANTİNA SÜRESİ UYGULANMAYA DEVAM

Şehir dışından Elazığ’a gidenler için karantina uygulamasının devam edeceğini vurgulayan Kaldırım şu ifadeleri kullandı:

* Kıymetli Elazığlılar, bugün salgında yeni döneme girdik. Kontrollü sosyal hayat döneminde, maske, mesafe ve el temizliğine riayet edelim.

* İl dışından gelenler için 14 gün karantina tedbirimiz devam edecek. Kurallara uyarak bu dönemi de hep birlikte aşacağız.

* İlimizde alınan sıkı tedbirler sonucu 10 gündür yeni vaka yok, dışarıdan gelenlerin bulaş getirme riskine karşı bu önlemi almak durumundayız. (DHA)

