O ilde vaka sayısı 9 kat arttı!

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Isparta Şube Başkanı Yalçın Baysan ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Buluşmada Isparta’da corona virüsü pandemisi ile ilk günden buyana bütün kamu kurum ve kuruluşları ve STK’lar ile iş birliği içinde çalışma yaptıklarını anlatan Vali Ömer Seymenoğlu, süreci ekonomik, fiziksel ve sağlık yönünden en az kayıpla atlatmak için çalıştıklarını söyledi.

“VAKA SAYISI 71’E YÜKSELDİ”

Vali Seymenoğlu, Isparta’da durumun şu anda iyi olduğunu ancak bunun rehavete yol açmaması gerektiğine değindi.

“Şehrimizde vaka sayısını geçen haftalarda 8 kişiye kadar düşürmüştük ancak bugün itibarıyla ilimizdeki vaka sayısı 71’e yükseldi” diyen Vali Seymenoğlu, alınan kararlara uyulması konusunda vatandaşları uyardı. (İHA)