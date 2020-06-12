O ilde vaka sayısı arttı, sebebini il sağlık müdürü açıkladı

Karaman İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, kentteki corona virüsü vakalarıyla ilgili açıklama yaptı. Ramazan Bayramı’ndan sonra vaka sayısında artış yaşandığını belirten Kurşun, ”Covid-19 vakaları ülkemizde görüldüğü günden itibaren ilimizde makul düzeylerde seyrederken Ramazan Bayramı itibarıyla artış göstermeye başlamıştır. Bu artışın sebepleri sosyal mesafeye dikkat edilmemesi ve maske kullanımındaki azalmalardır” dedi.

”TEDBİRLERE UYARSAK GÜVENDE OLACAĞIZ”

Vatandaşlara tedbiri elden bırakmama çağrısında bulunan Kurşun, ”Halkımızdan istirhamımız İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını özverili bir şekilde takip ederek uymalarıdır. Bu virüsle savaşı sağlık çalışanlarımız ve sizlerin de desteğiyle hep birlikte kazanacağız.

Ülkemiz genelinde vaka sayısındaki azalışın başarısı, maske ve sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştiğini unutmayalım. Tedbirlere ne kadar uyarsak o kadar güvende olacağız, tedbirlere uymazsak da bu virüsten kurtulamayacağımızı unutmayalım” ifadelerini kullandı.