O polis hakkında flaş karar

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nün, 3 öğün indirimli yemek uygulamasını tek öğüne düşürmesine tepki gösteren öğrenciler okul önünde eylem düzenleyip kararı protesto etmişti. Beyazıt’taki rektörlük binası önünde 2 Ocak’ta yapılan eyleme ise polis sert bir şekilde müdahale etmişti.

Bir polis memurunun müdahale sırasında kullandığı orantısız güç ise kameralara yansımıştı.

Konuyla ilgili bir açıklamaya yapan İstanbul Valiliği o polis memuru hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Beyazıt’taki İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü önünde 2 Ocak 2020 tarihinde toplanan yaklaşık 200 kişilik gruba İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince eylemin sona erdirilmesi çağrısında bulunulmuştur.

* Grup üyelerinin ısrarla gösteriye devam etmesi ve güvenlik güçlerine fiili mukavemette bulunmaları üzerine, tarihi ana kapı önüne set çekilmek suretiyle olaya müdahale edilmiştir.

Yaşanan olay nedeniyle 3 Ocak 2020 tarihinde derhal soruşturma başlatılmış, 1 polis memuru hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır.