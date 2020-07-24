O sapık yakalandı: Cezaevinden izinli çıkmış!

Dört gün önce Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelen olay şöyle gelişti:

Sabah işe gitmek için pazar yeri yakınında yürüyen D.G.’nin yolu, yüzü maskeli F.K. tarafından kesildi. Elinde bıçak olan saldırgan, kadını kolundan çekip, pazar yerinin duvarına dayadı.

Ardından cinsel saldırıda bulunmak istedi. Kadının çığlıklarını duyup gelen güvenlik görevlisi E.Y.’yi gören saldırgan, kaçtı.

Karabağlar ilçesindeki bir evde saklanan F.K., düzenlenen operasyonla yakalandı.

Sapığın, cinsel saldırı suçundan cezaevinde bulunduğu ve izinli olarak dışarıda olduğu öğrenildi. (DHA)