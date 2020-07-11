Tartıştığı sürücüye cinsel organını göstermişti! O taksiciye kötü haber

Galata'da dün gece işletmecilik yapan Erdem E., iş yerini kapattıktan sonra 3 çalışanıyla birlikte otomobiline binerek eve gitmek üzere yola çıktı. İşletmeci cadde üzerine geldiği sırada iki taksicinin yolu kapatarak müşteri için tartıştığını gördü.

Tartışma uzayınca Erdem E., yolun açılması için aracının kornasına bastı. Duruma sinirlenen taksi sürücüsü, küfür ve hakaretler etmeye başladı. Erdem E., cep telefonuyla olanları görüntülemeye başladı.

Kayıt altına alındığını fark eden taksici, “Bunu da al” diyerek cinsel organını çıkardı. Taksicinin tacizi cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

BELGE İPTAL

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Beyoğlu'nda tartıştığı bir vatandaşa cinsel organını göstererek tacizde bulunan taksi şoförünün TUDES kapsamında “Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi”nin iptal edildiği duyuruldu. Açıklamada, “Emniyet birimlerince şoför hakkında adli işlem gerçekleştirilmiş olup araç trafikten men edilmiştir” denildi.

HAKARET VE YARALAMADAN SUÇ KAYDI VAR

Olayın ardından arkadaşlarıyla beraber Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğine giden Erdem E., taksici hakkında ayrı ayrı şikayetçi olmuştu. Şikayetin ardından işletmecinin teslim ettiği görüntüyü incelemeye alan polis, taksinin plakasından sürücüsü Celal Y.'yi tespit etti.

Gözaltına alınan taksiciye emniyette ifadesi alınarak “hakaret ve “hayasızca hareketler” suçlarından adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanmasının ardından emniyette 3 adet “kasten yaralama” ve 1 adet de “hakaret” suçundan kaydı bulunan Celal Y, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. (Sözcü İstanbul-İHA)