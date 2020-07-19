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O talimat tespit edildi, 15 ilçede IŞİD’e eş zamanlı operasyon yapıldı: 27 gözaltı

İstanbul'da IŞİD terör örgütünün faaliyetlerini deşifre edilmesine yönelik polis ekipleri, 15 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 

11:41 -
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O talimat tespit edildi, 15 ilçede IŞİD’e eş zamanlı operasyon yapıldı: 27 gözaltı

İstanbul’da emniyet ekipleri, IŞİD terör örgütünün sözde yöneticileri tarafından, sosyal medyada yapılan peygamber efendimize hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili ülkemizde bulunan hücre yapılanmalarına talimat verildiği bilgisine ulaştı.

Bu bilgi üzerine çalışma başlatan polis, şüphelilerin yakalanması için 15 ilçede sabah erken saatlerde operasyon düzenledi. Bahçelievler, Esenyurt, Çekmeköy, Sultangazi, Pendik, Ataşehir, Başakşehir, Ümraniye, Tuzla, Gaziosmanpaşa, Güngören, Üsküdar, Sultanbeyli, Kağıthane ve Küçükçekmece’de gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve av tüfeği kartuşları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. (DHA)

Ataşehir Bahçelievler Başakşehir Çekmeköy Emniyet Esenyurt Gaziosmanpaşa gözaltı IŞİD istanbul Küçükçekmece operasyon Polis Terör Üsküdar
Son güncelleme: 11:45 19.07.2020
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