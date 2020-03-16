O yat Bodrum’dan Flisvos’a geçti

Cumartesi günü sabah saatlerinde Yunanistan'a ait Kritha adasından Bodrum'a gelen ve 18 tankerden yaklaşık 400 bin litre akaryakıt alan Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim’in 110 metre uzunluğundaki “Radiant” isimli mega lüks motor yatı, Bodrum'dan Yunanistan'ın Flisvos Limanı'na geçti.

Yatın geldiği gün yolcu gemisi iskelesinde sağlık ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemi alınmış, iskeleye termal kameralar yerleştirilmişti.

O YAT FLİSVOS'A GEÇTİ

Yat personelinden kimsenin hasta olmadığı netleşti. Yat yaklaşık 11 saat süren yakıt ikmalinden sonra yaklaşık 2 milyon 200 bin lira yakıt bedeli ödeyerek limandan ayrıldı. İkmalde görev alanların maske takıp eldiven giydiği öğrenildi.

110 METRE UZUNLUĞUNDAKİ YATIN ÖZELLİKLERİ

10 kabinde 20 kişinin konaklayabildiği ve 44 mürettebat taşıma kapasitesine sahip yatta, jakuziler, spor salonu, sinema, spa, çalışma odası, asansör, helikopter pisti ve jet-skiler yer alıyor.

Yatta ayrıca acil durumlar için turbo motorları sayesinde 75 knot hızla gidebilen güvenlik botu da bulunuyor.