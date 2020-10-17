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Ocakbaşında istek parça kavgası: 2’si ağır 5 yaralı

Adana’da canlı müzik yapan ocakbaşında müşteriler arasında şarkı size fazla çaldı kavgası kanlı bitti. Kavgada 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise polise teslim oldu.

Güncellenme: 08:28, 17/10/2020
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Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde bulunan bir ocakbaşında iddiaya göre, müşteriler istek şarkılar sizin masaya daha çok çaldı diyerek tartışmaya başladı.

ÖNÜNE GELENİ BIÇAKLADI

Tartışma kısa sürede alevlenerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada müşterilerden Ali Yıldırım, Necmettin K., Barış Ç., Mirza G.,Hüseyin Emrah D. ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi bıçakladı.

Ardından Ali Yıldırım, olay yerinden kaçarak suç aletiyle birlikte polis merkezine teslim oldu. Ambulanslarla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan, Necmettin K. ve Hüseyin Emrah D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. (İHA)

Adana canlı Polis şarkı
Yayınlanma Tarihi:08:19,
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