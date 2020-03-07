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Oda arkadaşının gözlerini oymuştu bu ilk değilmiş

Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'nde yatarak tedavi gören Sultan Güner'in (57) 2 gözünü parmaklarıyla oyan şizofreni hastası N.K.'nin (36), 5 yıl önce de babaannesi K.K.'yi (85) başına baltayla vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. N.K.'nin daha önce de ruh sağlığı hastanesinde bir başka kadın hastanın gözlerini diş fırçasıyla oymaya çalıştığı öne sürüldü.

14:51 -
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Oda arkadaşının gözlerini oymuştu bu ilk değilmiş

Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi’nde yatarak tedavi gören şizofreni hastası N.K., 1 Mart’ta aynı odada kaldığı 3 çocuk annesi Sultan Güner’in iki gözünü parmaklarıyla oydu.

Sultan Güner, götürüldüğü Adana Şehir Hastanesi’nde tedaviye alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Başhekim ile başhekim yardımcısının da aralarında bulunduğu 8 personel açığa alındı. N.K. ise tek kişilik sünger odada gözlem altına alındı.

N.K., oda arkadaşı Sultan Güner’in iki gözünü parmağıyla oydu. Foto: DHA

BABAANNESİNİ BALTAYLA PARÇALAMIŞ

Dehşete düşüren olayla ilgili soruşturma devam ederken, N.K.’nin, 2015 yılında kendisine küfrettiğini ileri sürdüğü babaannesi K.K.’yi baltayla öldürdüğü ortaya çıktı. N.K.’nin bu olaydan sonra tutuklandığı, akli dengesinin bozuk olduğu anlaşılınca tedavi için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne yatırıldığı belirlendi.

BAŞKA BİR HASTANIN GÖZLERİNİ DİŞ FIRÇASI İLE OYMAYA ÇALIŞTI

Burada da birlikte kaldığı bir hastanın gözlerini diş fırçasıyla oymaya kalktığı, ancak görevliler tarafından engellendiği bildirildi. N.K.’nin, bu olaydan sonra Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi. (DHA)

Adana Çocuk Kadın Manisa
Son güncelleme: 15:14 07.03.2020
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