Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Odalarını beğenmeyerek meclis toplantısına katılmadılar

İzmit Belediyesinde görülmemiş bir olay yaşandı, AKP'li başkan döneminde oda bulunmamasına rağmen CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet oda yaptırdı. Ancak AKP ve MHP'liler odaları beğenmeyince Meclis toplantısına katılmadı. Çoğunluk sağlanamayınca ilçenin deprem ve kentsel dönüşüm gibi önemli sorunları görüşülemedi. Başkan Hürriyet ise "Amaç hizmeti engellemek" ifadesini kullandı.

Saygı ÖZTÜRK
17:41 -
Haberler Gündem
Odalarını beğenmeyerek meclis toplantısına katılmadılar

Kocaeli’nin İzmit Belediyesi’nde görülmemiş bir olay yaşandı. AKP ve MHP’li belediye meclis üyeleri daha önce olmayan CHP’li başkan tarafından yaptırılan odalarını beğenmeyince, belediye meclis toplantısını protesto etti. Toplantıya katılmayan üyeler nedeniyle belediye meclisinde yeterli çoğunluk oluşamadığından meclis toplantısı yapılamadı.

AKP ve MHP, İzmir Belediye başkanından grup odası yapılmasını istedi, başkan bu isteği daha önce belediye binasında hiçbir parti için grup odası bulunmamasına rağmen yerine getirdi.

Gündemde bölgenin deprem tehdidi altında olması nedeniyle kentsel dönüşüm, yenİ kreşler açılması ve halk süt projeleri de ele alınacaktı.

19 ÜYE GEREKİYOR

Toplantı saati geldiğinde millet ittifakını oluşturan CHP ve İYİ Parti’li 17 meclis üyesi salonda yerini alırken AKP ve MHP’li 19 üye ise odayı beğenmediklerini gerekçe gösterip meclis toplantısını protesto etti. Meclis’in toplana bilmesi için 19 üye gerekiyordu.

Kocaeli’nin AKP’li belediyelerinin hiçbirinde meclis grup odaları bulunmamasına rağmen CHP’li başkan grup odaları oluşturdu. Başkan Kaplan “Daha önce olmayan grup odalarını yaptık, odayı beğenmediklerini gerekçe gösterip 10 metre uzaktaki salona gelmediler. Amaç himzeti engellemektir” dedi.

Son güncelleme: 17:56 03.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more