Odalarını beğenmeyerek meclis toplantısına katılmadılar

Kocaeli’nin İzmit Belediyesi’nde görülmemiş bir olay yaşandı. AKP ve MHP’li belediye meclis üyeleri daha önce olmayan CHP’li başkan tarafından yaptırılan odalarını beğenmeyince, belediye meclis toplantısını protesto etti. Toplantıya katılmayan üyeler nedeniyle belediye meclisinde yeterli çoğunluk oluşamadığından meclis toplantısı yapılamadı.

AKP ve MHP, İzmir Belediye başkanından grup odası yapılmasını istedi, başkan bu isteği daha önce belediye binasında hiçbir parti için grup odası bulunmamasına rağmen yerine getirdi.

Gündemde bölgenin deprem tehdidi altında olması nedeniyle kentsel dönüşüm, yenİ kreşler açılması ve halk süt projeleri de ele alınacaktı.

19 ÜYE GEREKİYOR

Toplantı saati geldiğinde millet ittifakını oluşturan CHP ve İYİ Parti’li 17 meclis üyesi salonda yerini alırken AKP ve MHP’li 19 üye ise odayı beğenmediklerini gerekçe gösterip meclis toplantısını protesto etti. Meclis’in toplana bilmesi için 19 üye gerekiyordu.

Kocaeli’nin AKP’li belediyelerinin hiçbirinde meclis grup odaları bulunmamasına rağmen CHP’li başkan grup odaları oluşturdu. Başkan Kaplan “Daha önce olmayan grup odalarını yaptık, odayı beğenmediklerini gerekçe gösterip 10 metre uzaktaki salona gelmediler. Amaç himzeti engellemektir” dedi.