OdaTV avukatları: Artık tahliye talebimiz olmayacak!

OdaTV yöneticileri Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatları Hüseyin Ersöz, Kazım Yiğit Akalın ve Serkan Günel açıklama yaparak müvekkilleri hakkında soruşturma yürüten makamların tarafsızlıklarını kaybettiğini savundu.

“TALEPLERİMİZ GEREKÇESİZ REDDEDİLDİ”

Açıklamada şöyle denildi:

* Şu an cezaevinde olan müvekkillerimizle ilgili olarak söz konusu haberin hukuk çerçevesinde herhangi bir suç oluşturmaması yönlü taleplerimiz bir yana, hem ‘Covid-19 salgını' hem de ‘İnfaz Düzenlemesi' çerçevesinde müvekkillerimizin haksız bir ceza alması halinde bile cezaevinde geçirecek süreleri kalmayacak olması doğrultusunda yaptığımız başvurular, Sulh Ceza Hakimliklerince gerekçesiz bir şekilde reddedilmiştir.

* Bu hukuksuz sürecin bir başka yansıması ise TBMM'deki infaz kanunu görüşmeleri sırasında ‘kişiye özel' düzenleme yapılarak tutuklu gazetecilerin kapsam dışı bırakılmak istenmesi olmuştur. Bu durum tutuklu gazetecilerin ‘sistematik' şekilde hedef alındığını ve özgürlüklerinin kısıtlanmak istendiğini göstermektedir.

* Bu sebeple tarafsızlıklarını kaybeden soruşturma makamlarından ‘İddianamenin hazırlanması' dışında bir beklentimizin kalmadığını ve bundan sonra hiçbir talepte bulunmayacağımızı duyururuz.