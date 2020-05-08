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OdaTV davasında duruşma günü belli oldu!

MİT görevlisi şehidin cenaze törenine ilişkin görüntüleri yayınladıkları iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan OdaTV yöneticileri Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ile Yeniçağ yazarı Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu 8 gazeteci hakkında açılan davanın ilk duruşması 24 Haziran'da görülecek. İddianameyi kabul eden İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, 6 gazetecinin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir üye Barış Terkoğlu'nun tahliye edilmesi yönünde oy kullandı.

Can ÖZÇELİK
14:05 -
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OdaTV davasında duruşma günü belli oldu!

Mahkeme, gazetecilerin tututkluluk haline devam kararı verdi. Bir üye Barış Terkoğlu’nun tahliye edilmesi yönünde oy kullandı. Tutuklamaya devam kararına karşı oy yazısı yazan üye hakim, şu ifadeleri kullandı:

”TERKOĞLU’NUN TAHLİYESİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ…”

”Sanık Barış Terkoğlu’nun üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, dosyadaki mevcut deliller kapsamında atılı suç nedeniyle bulunduğu görevi, sanığa ait HTS analiz raporu, diğer sanıklar Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç beyanlarının aksine kuvvetli suç şüphesini gösterir delil olmaması ile sanığın kaçma şüphesini gösterir herhangi bir durum olmaması hususları birlikte değerlendirildiğinde sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesinin ölçülülük ilkesiyle bağdaşmayacağı, bu haliyle sanık Barış Terkoğlu’nun adli kontrol altına alınarak tahliyesine karar verilmesi gerektiği kanaatiyle sayın çoğunluğun tutukluluk halinin devamı yönündeki kararına katılmıyorum.”

OdaTV avukatı Hüseyin Ersöz, “İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi gazetecilerin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Karar oy çokluğu ile alındı. Duruşma ise 24 Haziran günü görülecek.” dedi.

İddianamede, şüphelilerin “Devlet Sırlarına Karşı Suçlar” ve “MİT kanununa muhalefet” iddiasıyla 8 yıldan 19 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

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Son güncelleme: 14:32 08.05.2020
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