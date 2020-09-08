OdaTV muhabiri Hülya Kılınç: İşimi yaptığım için bedel ödüyorum!

MİT şehidinin cenaze törenine ilişkin görüntüleri yayınladıkları iddiasıyla 8 gazetecinin yargılandığı davada esas hakkındaki görüşünü açıkla savcı, tüm sanıkların MİT Kanununa Muhalefet ve “Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama” iddiasıyla 19 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep etti.

Yarın İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaları devam edecek 8 isimden biri olan OdaTV muhabiri Hülya Kılınç, Silivri Cezaevi günlerini SÖZCÜ'ye anlattı.

CORONADAN DOLAYI KAPALI GÖRÜŞ

Tecritte olmasına rağmen günlerini verimli bir şekilde geçirdiğini ifade eden Hülya Kılınç, “Coronadan dolayı ailemle kapalı görüş yapabiliyorum. Bir de haftada bir telefonla görüşeme hakkımız var.” diye konuştu.

MİT şehidini ve ailesini ifşa etmediğini vurgulayan Kılınç, suçlandığı haberi nasıl yaptığını da şöyle anlattı:

HERKESE AÇIK BİR CENAZE TÖRENİ

* Şehidin defnedilmesinden günler sonra yaşadığı yeri mahalle muhtarından öğrendim. Sosyal medyada bir paylaşım yapmıştı.

* Telefonla aradım olayı doğrulayınca mahalleye gittim. Muhtar ve şehidin ailesiyle görüştüm. Fotoğrafların bir kısmını sosyal medyadan bir kısmını Akhisar Belediyesi basın bürosundan temin ettim.

* Cenazeye kaymakam, beleye başkanı, milletvekili, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katılmış. Ne gizli bir fotoğraf çekimi var ne de fotoğraf ve video çekenlere bir önlem. Herkese açık bir cenaze töreni.

TUTUKLU KALMAMIZI GEREKTİRECEK BİR SUÇ YOK

Gazetecilik yaptığını ve tahliye beklediğini aktaran Hülya Kılınç özetle şunları söyledi:

* Hukuk açısından tutuklu kalmamızı gerektirecek bir suç yok. Ama 6 aydır tutukluyuz. 9 Eylül'deki duruşmada tahliye olmayı bekliyorum.

* Hayatımda ilk kez cezaevine giriyorum ve ilk kez kollarıma kelepçe takılmıştı. Ancak bir suç işlemediğimi, işimi yaptığımı bildiğim için ne olursa olsun bu sürecin biteceğini ve bunu ödenmesi gereken bir bedel olarak görüyorum.